В Набережных Челнах в одной из квартире под ванной была обнаружена кисть женской руки. Страшную находку сделал мужчину, который зашел к соседу на огонек, он же и сообщил о руке неизвестной женщины в полицию, пишут "Челнинские известия".

Левая кисть уже почти засохла, она пролежала, как установили эксперты, около 2 месяцев. Все случилось в 18-м комплексе поселка ЗЯБ. В квартире живет 73-летний пенсионер, в квартире у него царит полная антисанитария, живут тараканы.

Идёт сбор материала для возбуждения уголовного дела по статье "Убийство". Обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.