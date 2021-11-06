В Государственной Думе предложили новым способом подтверждать QR-коды - предъявлять не только паспорт, но и другие документы. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

По его мнению, далеко не все россияне привыкли носить при себе паспорт.

"У нас иногда есть соответствующее удостоверение сотрудника органов власти, водительское удостоверение или студенческий билет, ну, или военный билет. Это очень удобно. На мой взгляд, это такой элемент демократии, если так можно сказать", — приводит радиостанция "Говорит Москва" слова Выборного.