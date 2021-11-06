В Казани конфликт двух товарищей закончился поножовщиной. Один из мужчин получил нож в спину, когда пришел к знакомой в гости. Тело его нашли в подъезде жилого дома на улице Вторая Даурская, сообщает "Татарстан-24"

Установлено, что двое ранее судимых казанцев пришли в гости к знакомой, и между ними возникла ссора. Поругавшись в гостеприимной квартире, оба решили продолжить выяснение отношений в подъезде, взяв с собой бутылку водки.

Один из мужчин получил нож в спину и скончался на месте. Подозреваемый задержан. Он говорит что вынужден был обороняться.