Заболеваемость коронавирусом растет, но есть те, кто совершенно невосприимчив к инфекции, о каком бы штамме ни шла речь. Они общаются с заболевшими и не заражаются.

"Этому есть два возможных объяснения, — говорит вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. — Первое, то, что такие люди по какой-то причине просто генетически невосприимчивы к коронавирусу. Хорошо известно, что в любой популяции кто-то более восприимчив к одному микроорганизму, кто-то — к другому.

И второе - то, что у части людей клеточный иммунитет, который они получили после встречи с респираторными коронавирусами, может действовать и на COVID-19. Тут как повезет, один человек получает иммунитет, который имеет перекрест с COVID-19, а другой не имеет. Это более-менее случайный процесс".

Профессор считает, что в основном не страшен ковид тем людям, которые вообще не болеют вирусными болезнями. Такие существуют. Они крайне редко заболевают вообще.

Ученые всего мира сейчас задаются вопросом, в чем особенность этих людей?

Таких счастливчиков сейчас и разыскивает группа инфекционистов, генетиков и иммунологов из США, Франции, Бразилии, Нидерландов и Греции. Ученые хотят изучить их генетику. Если удастся понять, что защищает человека от коронавируса, то можно будет более адресно разработать лекарственные препараты.