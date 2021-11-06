Татарстан вводит QR-коды на проезд в общественном транспорте и делает обязательной вакцинацию для студентов и педагогов вузов. Такое решение сегодня было озвучено в Доме правительства РТ.
С 22 ноября к существующим добавятся дополнительные ограничительные меры:
- Будут заблокированы транспортные карты людей старше 60 лет, которые не имеют медотвода и не делали прививку, не имеют QR-кода.
- Все татарстанцы старше 18 лет должны будут пользоваться общественным транспортом исключительно при наличии у них QR-кода.
- Если у человека есть медотвод от прививки, будет выдана специально разработанная справка, которая позволит в том числе и пользоваться транспортом.
- С 9 ноября в РТ будут отстранены от работы сотрудники, не получившие первого компонента вакцины Исключение - переболевшие в течение полугода и имеющие медотвод.
- Студенты будут допущены на занятия с QR-кодом или справкой о медотводе. Те же требования касаются педагогов.
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