Татарстан вводит QR-коды на проезд в общественном транспорте и делает обязательной вакцинацию для студентов и педагогов вузов. Такое решение сегодня было озвучено в Доме правительства РТ.

С 22 ноября к существующим добавятся дополнительные ограничительные меры: