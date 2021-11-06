Жительница Волгограда Эльвира Беседина в интервью "Блокнот Волгоград" рассказала, как лечат стариков в ковидных стационарах. Сама она узнала об этом, понаблюдав за лечением своей 81-летней мамы.

По словам женщины, многие старики, которые не могут двигаться самостоятельно, подолгу лежат без внимания, к ним подходят от силы раз в день. Ее мама, когда кончились памперсы, сама попробовала дойти до туалета, но там упала в обморок и лежала, пока ее не нашли.

"Сегодня утром около 6 утра она упала в туалете, потеряла сознание, кто-то ее нашел и поднял, довели до палаты, - сообщила Эльвира. - Врач не подошёл, через несколько часов ее перевели в другое отделение - дали дышать кислородом, но врача не было".

Женщина посетовала, что многие старики не могут сами поесть, и их почти не кормят. А дозвониться до облздава невозможно - постоянно занято.