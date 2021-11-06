Наиля Зиганшина отметила, что девушек за подобное надо не наказывать, а учить их уважительно относиться к духовности и истории. На защиту девушки в лосинах, которая демонстрировала свою впечатляющую пятую точку на фоне мечети Кул-Шариф в Казани , неожиданно встали мусульманки. Председатель Союза мусульманских женщин Россииотметила, что девушек за подобное надо не наказывать, а учить их уважительно относиться к духовности и истории.

OnlyFans-модель Дарья Пепеляева выложила в TikTok ролик из Казани, где позирует в лосинах у мечети Кул-Шариф. Казанцы призвали жестоко наказать девушку за такое видео.

"Не надо наказывать. Чтобы до наказания дело не дошло, надо усиленно заниматься этим вопросом и воспитывать", – приводит "Говорит Москва" слова Наили Зиганшиной.

А то, что татарстанцы осудили поступок блогера, говорит о правильном их воспитании, отметила Зиганшина.