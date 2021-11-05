За нерабочую неделю ситуация с коронавирусом ухудшилась в 10 регионах России. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Ситуация осложнилась в 10 субъектах Российской Федерации. Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия", - сказала Голикова, слова которой приводят в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Выводы сделаны по целому ряду критериев - по заболеваемости на 100 тысяч населения, охвату тестированием, уровню коллективного иммунитета, занятости коек в больницах и наличия ИВЛ.

В то же время в Татарстане принято решение не продлевать нерабочие дни. А 5 ноября был побит рекорд по числу новых заражений - за сутки заболели 206 человек.