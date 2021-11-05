В Роспотребнадзоре Татарстана высказались о бунтующих против QR-кодов жителях республики. Заместитель главы республиканского управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина отметила, что их поведение не осталось незамеченным.

"Если это позиция антиваксеров, то она их позиция", — заявила Авдонина. Она сообщила, что если антипрививочники отстаивают данное мнение, то они вполне могут это делать и дальше.

Авдонина отметила, что в обществе, где ты не одинок, где существует риск для жизни и здоровья других, необходимы ограничения, и важно их соблюдать.

За последние дни антипрививочники совершили несколько "налетов" на общественные места. В Нижнекамске взяли контроль над входом в ТЦ "Березка", пропуская внутрь людей без QR-кодов. Такой же инцидент случился в Челнах, в ТЦ "Тандем" в Казани.