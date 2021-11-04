75-летний житель Перми жестоко расправился с женой и внуком, а потом покончил с собой, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Три тела в квартире нашла возвратившаяся домой дочь. Она и заявила, что погибшие - ее родители в возрасте 65 и 75 лет, а также ее сын, которому было 17 лет. Следователи осмотрели место трагедии и пришли к выводу, что пенсионер расправился с супругой и внуком, а потом свел счеты с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц").