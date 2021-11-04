МЧС Республики Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий. Уже в ночь на пятницу ожидается усиление ветра, сообщает Гидрометцентр республики.

Ночью и днем 5 ноября ожидается сильный юго-западный ветер с порывами до 15-18 метров в секунду. Ночью и утром вероятно образование участков гололедицы на дорогах, а потому водителей и пешеходов просят быть осторожными и бдительными.

В пятницу вероятны дожди с мокрым снегом. Минимальная температура воздуха ночью +2 - -3˚. Максимальная температура воздуха днем +2 - +7˚.