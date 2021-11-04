Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный допустил расширение геномной экспертизы на всех россиян после её поэтапного введения в первую очередь для мигрантов.

По его словам, в первую очередь геномная экспертиза должна стать обязательной для въезжающих в РФ мигрантов, во вторую - для преступников, в третью - для совершивших административные проступки. И только потом - вероятно, для всех.

В интервью "Интерфаксу" Выборный отметил, что благодаря такой базе данных правоохранительные органы смогут максимально оперативно устанавливать участников правонарушения для дальнейшего привлечения их к ответственности.