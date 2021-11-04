Трагедия случилась сегодня днем в Лаишевском районе Татарстана. Подростка и мужчину заживо засыпало обрушившимся грунтом при сползании края траншея. Вызов на 112 поступил 4 ноября.

В коттеджном поселке "Брайт Парк" проводились земельные работы для прокладки трубопровода. В результате обрушения грунта засыпаны оказались двое - 21-летний парень и 14-летний школьник.

Сообщается, что оба были подсобными рабочими. Один скончался на месте, второй - в машине скорой помощи, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.