Полиция нашла женщину и мужчину, которые буквально "захватили" торговый центр в Нижнекамске и "отменили" QR-коды при входе в ТЦ "Березка". Как и предполагалось, одной из участниц событий была скандально известная на всю Россию "яжмать" из Набережных Челнов Агина Алтынбаева.

Ее и ее знакомого привлекли к ответственности. Составлены материалы по статье "Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения". Кроме того, многодетную мать наказали за самоуправство, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.

Алтынбаева стала лицом движения "Сопротивление принуждению". В Нижнекамске активисты грубили охране, зачитывали выдержки из Конституции России, доказывая незаконность QR-кодов. А потом и вовсе начали сами пускать всех подряд в ТЦ.