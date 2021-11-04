Росздравнадзор поручил территориальным органам сообщать в Следственный комитет и прокуратуру об антипрививочниках, сообщает "Медвестник".

Ведомство требует, чтобы в регионах активнее выявляли антиваксеров, распространяющих заведомо ложную информацию о вреде вакцинации против коронавируса, участников антипрививочных кампаний. Особое внимание надо обращаться на медиков, которые занимают такую позицию.

"В течение трех дней в Росздравнадзор необходимо письменно сообщать о передаче информации в прокуратуру или следственные органы регионов", — утверждается в материале.