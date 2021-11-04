Республика Татарстан не будет продлевать нерабочие дни, и все выйдут на работу с 8 ноября. Такое решение приняли власти Татарстана, о чем сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

По ее словам, глава республики отказался от варианта с продлением нерабочего периода после доклада оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Нерабочие дни закончатся, но ограничения продолжат действовать, отметила Галимова. В силе остается запрет на массовые мероприятия, в силе остаются требования QR-кодов и прочие ограничения. Они будут действовать до улучшения эпидситуации. При ее ухудшении могут быть введены дополнительные ограничения.