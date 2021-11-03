Самолет Ан-12 потерпел крушение под Иркутском, место его падения обнаружили, сообщает ТАСС со ссылкой на Сибирский авиационно-поисковый спасательный центр.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров", - сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, на борту находились восемь человек. При падении Ан-12 загорелся.

Ранее СМИ сообщили, что самолет рейсом Якутск-Иркутск пропал с радаров. По предварительной информации, борт принадлежал белорусской авиакомпании и выполнял грузовой рейс.