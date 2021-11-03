Следователи СК возбудили уголовное дело об убийстве после того, как три человека заживо сгорели в заброшенном здании в Тверской области, сообщили в региональном управлении СКР.

Следователи считают, что троих мужчин, личности которых еще пока установить не удалось, подожгли.

"В ходе осмотра места происшествия установлено, что дом отключен от коммуникаций, не электрифицирован. Очаг возгорания был расположен в единственном подъезде, на полу под лестничным маршем первого этажа", - говорится в официальном сообщении.

Местные СМИ уверяют, что двое подростков подожгли аэрозольный баллончик и забросили его в заброшенный дом. Здание с людьми сгорело буквально за минуты. Школьники говорят, что сделали это не специально, а случайно, просто хотели пошутить.