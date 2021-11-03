ГИБДД России официально объявила, что в ноябрьские праздники проведет во всех регионах массовые рейды по выявлению нетрезвых и неадекватных водителей. Об этом сообщается на официальном сайте МВД.

Проверки на трезвость будут проходить в период с 4 по 7 ноября включительно. Инспекторы будут дежурить на определенных участках дорог, применяя методы сплошной проверки - останавливая всех без исключения.

В ГИБДД подчеркнули, что нетрезвые водители могут даже не рассчитывать на лояльное отношение ни в праздники, ни в будни.