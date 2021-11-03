В прокуратуре РТ озвучили первые подробности трагедии, которая сегодня, 3 ноября, разыгралась на Горьковском шоссе. Из окна с шестого этажа дома № 15 выпал двухлетний мальчик. Он погиб до приезда скорой, но медики все-таки пытались реанимировать кроху.

Выяснилось, что мальчик был дома с мамой, отец ушел на работу. Не исключается, что малыш мог открыть окно самостоятельно.

Надзорное ведомство взяло на контроль ход доследственной проверки по факту произошедшего. На место происшествия выезжал прокурор Кировского района города Эльдар Сабиров.