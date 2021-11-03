В Елабуге 90-летняя пенсионерка пыталась покончить с собой из-за запугиваний и угроз кредиторов. Она открыла дома газ, но трагедию удалось предотвратить.

Бабушка проживает с дочерью. Три года назад женщины взяли кредит на 425 тысяч в одном из банков, деньги потратили на обучение внука. Семье осталось выплатить половину кредита. В октябре из-за финансовых проблем они опоздали с ежемесячным платежом в размере 9 тысяч, сообщает Mash Iptash.

Женщины извинились перед банком и предупредили, что немного задержат платеж по кредиту, но банкиры назначили плательщикам штраф в размере 17 тысяч.

Почти сразу стали звонить специалисты по взысканию долгов с угрозами, говорили, что случиться может всякое и на улице надо оглядываться. Дочь поехала беседовать в банк, а бабушка испугалась, закрылась дома и включила газ. Дочь вовремя вернулась, вызвала полицию. Дверь бабушку уговорили открыть, газ успели выключить.