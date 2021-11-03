В Татарстане молодой человек избил незнакомую ему девушку с маленьким ребенком. Все случилось в центре Нижнекамска. Девушка с годовалым малышом спокойно шла по своим делам. Как сообщает ГТРК "Татарстан", парень набросился неожиданно, никак не пояснив свои действия или претензии. С ним была девушка, которая спокойно наблюдала за жестокой экзекуцией со стороны.

"За что он повалил мать ребёнка на землю, пинал ногами, душил и бил кулаками по лицу – никто так и не понял. Может дышала она в его сторону? Да, видимо, как-то не так, как бы его устроило", – возмущается подруга потерпевшей.

Очевидцы предположили, что парень находился под воздействием каких-то запрещенных веществ. Мать обратилась за медицинской помощью и написала заявление в полицию. Идет расследование.