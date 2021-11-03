В Лаишевском районе Татарстана двое мужчин в балаклавах пробрались в дом 44-летней женщины и ограбили её, сообщает пресс-служба МВД РТ.

Все случилось как в лучших традициях голливудских фильмов: ночью, пока хозяйка дома спала, двое в балаклавах и темной одежде забрались в дом. Заклеили хозяйке скотчем рот, чтобы не кричала, связали ее, и, угрожая электрошокером, стали требовать ценности и деньги.

Добычей налетчиков стали ювелирные украшения, часы, ноутбук, не поленились даже вынуть жесткий диск видеорегистратора из автомобиля домочадцев. Один из грабителей проявил джентльменские качества: поинтересовался, кому позвонить, чтобы женщину освободили после их ухода.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж". Позже воров задержали, ими оказались мужчины 1976 и 1983 годов рождения, проживающие в Казани в арендованных квартирах. Мужчины свою вину полностью признали и указали, где закопали похищенное в Волжске. Нанесённый ущерб составил порядка 4 миллионов рублей.