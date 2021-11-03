Вычислен риск туристов заболеть коронавирусом. Стоит ли казанцам рисковать и ехать в путешествия?

Нерабочая неделя, долгие новогодние выходные сподвигли российских туристов активно бронировать туры как по России, так и за рубежом. Но стоит ли казанцам так рисковать? Страховая компания ERV опубликовала статистику, как часто россияне обращаются за медицинской помощью из-за ковида во время зарубежных туров в 2021 году.

По их данным общее количество обращений к врачам в этом году уменьшилось на 21,5% по сравнению с 2019 годом. Стало меньше случаев обращений с ротавирусной инфекцией, исчезли обращения, по которым ставили диагноз «вирус Коксаки» (так волновавший россиян в 2017 году). В ERV предполагают, что российские туристы стали ответственнее подходить к отдыху, питанию, гигиене, так и отели стали внимательнее к профилактическим и санитарным мерам.

«Среди российских туристов, отдыхающих за рубежом, частота обращений за медпомощью, по результатам которых был выставлен диагноз COVID-19, остается неизменно низкой с первых дней наблюдения, то есть с августа 2020 г. С этого времени фиксируются стабильно 3 случая на 10 000 путешественников», – процитировал «Вестник АТОР» исполнительного директора ERV Юлию Алчееву.

Таким образом, вероятность заболеть коронавирусом за границей всего 0,03%. Это в десятки раз реже, чем среднее количество обращений российских туристов к врачам. В основном туристы прибегают к медпомощи из-за таких заболеваний, как наружный отит, гастроэнтерит, панкреатит, холецистит, острые респираторные заболевания.

Фото: Ender BOZ

Главное направление у россиян - Турция. По статистике ERV за три квартала этого года, 76,3% страховок были оформлены для поездки именно туда. Оставшуюся четверть поделили Россия, Кипр, Египет и Куба. Россияне стали чаще страховать местными поездки в дополнении к ОМС, в результате Россия оказалась на втором месте по количеству оформленных полисов после Турции.

Несмотря на сложные и дорогостоящие протоколы лечения коронавируса, самый дорогой страховой случай не был связан с ковидом. Самый дорогой страховой случай был в США из-за тяжелого заболевания сердечно-сосудистой системы. Его общая стоимость лечения была больше 1 200 000 долларов США.

Фото: espanglish.info

Хоть риск заболеть коронавирусом в путешествии и мал, но он остается. Спрос на страховки от невыезда выросли в 5 раз по сравнению с 2019 годом.

«Рост спроса на страхование от невыезда в 2021 году побил все рекорды, в розничных каналах продаж он обогнал даже классическую медицинскую страховку», – процитировал «Вестник АТОР» заявление ERV.

Ограничительные меры въезда в другие страны с ПЦР-тестирование до вылета или на границе, увеличили вероятность обнаружения "бессимптомной" формы коронавируса. Никто не хочет заболеть перед вылетом или попасть в карантин за границей и потерять деньги за тур.