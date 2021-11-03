Сегодня ночью в экстренные службы Зеленодольска поступило сообщение о горящих четырех автомобилях на улице Королева, 19. Недалеко от них стоял и пятый автомобиль. Людей в транспорте, по словам очевидцев, не было.

Пожарные выехали на место ЧП.

Локализовали огонь в 1:10. Полностью сгорели "ГАЗель", легковушка Nissan Note и кроссовер Renault Kaptur. Отечественные "Жигули" 7 модели остались с обгоревшим левым крылом, бампером и фарой. У второго кроссовера Renault Duster полностью разрушена левая сторона на площади 2 кв. метра.

По предварительной версии, причиной пожара стал умышленный поджог.