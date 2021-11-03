Союз татарской молодежи "Азатлык" провел серию одиночных пикетов в Казани и Набережных Челнах. Молодые люди требовали сохранить должность и статус президента Татарстана, сообщил в интервью "Ъ" руководитель союза Наиль Набиуллин.
"Требуем сохранить институт президента Татарстана", — было написано на плакатах пикетчиков.
В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, который должен унифицировать руководитель регионов и запретить понятие "президент", если речь идет не о Путине. В Кремле проект закона поддержали. Госсовет Татарстана не поддержал идею и отправил в Госдуму отрицательный отзыв.
Как выяснилось накануне, он был единственным отрицательным из 80, полученных от российских регионов. А потому накануне в Госдуме заявили, что вносить коррективы в проект закона не будут ради Татарстана.
"Этот проект мы считаем незаконным, подрывающим основы федерализма. Республики вправе сами решать, каким словом именовать высшее должностное лицо. Должность президента для нас имеет важнейшее значение, она вписана в Конституцию", — заявил Набиуллин.
Татарстан сегодня остается единственным регионом РФ, сохранившим статус президента республики. Но в случает принятия и вступления федерального закона в силу Минниханов не сможет далее именоваться президентом и станет, как и остальные его коллеги, "главой субъекта Федерации".
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