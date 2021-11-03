Союз татарской молодежи "Азатлык" провел серию одиночных пикетов в Казани и Набережных Челнах. Молодые люди требовали сохранить должность и статус президента Татарстана, сообщил в интервью "Ъ" руководитель союза Наиль Набиуллин.

"Требуем сохранить институт президента Татарстана", — было написано на плакатах пикетчиков.

В конце сентября в Госдуму был внесен законопроект, который должен унифицировать руководитель регионов и запретить понятие "президент", если речь идет не о Путине. В Кремле проект закона поддержали. Госсовет Татарстана не поддержал идею и отправил в Госдуму отрицательный отзыв.

"Этот проект мы считаем незаконным, подрывающим основы федерализма. Республики вправе сами решать, каким словом именовать высшее должностное лицо. Должность президента для нас имеет важнейшее значение, она вписана в Конституцию", — заявил Набиуллин.

Татарстан сегодня остается единственным регионом РФ, сохранившим статус президента республики. Но в случает принятия и вступления федерального закона в силу Минниханов не сможет далее именоваться президентом и станет, как и остальные его коллеги, "главой субъекта Федерации".