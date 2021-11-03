Накануне в Казани объявили план "Перехват" из-за дерзкой кражи на АЗС. Искали автомобиль Nexia с номерами, зарегистрированными в Ульяновской области. Поводом для таких мер стало сообщение в полицию от сотрудников заправки. Они заявили, что незнакомцы унесли бутыль с тосолом, не заплатив за него, и скрылись на указанном автомобиле.

Видавшую виды иномарку задержал экипаж Росгвардии. Водитель поведал, что тосол прихватил с заправки его сын, а сам он об этом и не знал, а потому сильно удивлен таким количеством полицейских и сотрудников ГИБДД. При осмотре Nexia ничего подозрительного не нашли, сообщает "Татарстан-24", водителя и пассажиров отправили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.