Банк «Открытие» упростил адрес интернет-банка для малого и среднего бизнеса

В интернет-банке «Бизнес-портал» появились новые полезные сервисы и функции, которые помогут онлайн менять данные о компании, удобнее проводить переводы с бизнес-карт и операции валютного контроля.

Главная новость: у «Бизнес-портала» появился новый простой адрес bp.open.ru. При этом порядок входа, логины и пароли остались прежними.

Кроме того, в интернет-банке теперь можно изменить данные о компании. В разделе «Компания» указаны регистрационные данные (включая ИНН, ОГРН, ОКФС, ОКОПФ, ОКОГУ, ОКАТО, ОКПО, ОКТМО), основной ОКВЭД, лицензии, контакты, адреса. Пользователи могут дистанционно внести изменения и посмотреть историю обновлений за пару кликов.

Также в «Бизнес-портале» теперь можно получить онлайн ведомости банковского контроля в Excel и выставить счета контрагентам в иностранной валюте.

Помимо этого, в разделе «ВЭД» клиенты могут пользоваться калькулятором ожидаемого срока репатриации и увидеть дату ожидаемого исполнения обязательств по контракту. Этот функционал доступен в форме «Сведения об операции»/«Справка о подтверждающих документах».

Также клиентам «Открытия» стали доступны моментальные переводы по номеру карты внутри банка. При этом переводы между картами одной компании, выпущенными банком «Открытие», осуществляются без комиссий и лимитов. Услуга доступна в интернет-банке и мобильном приложении. Выполнить перевод просто – нужно указать сумму, номер карты получателя и выбрать назначение платежа из списка. Указывать подробные реквизиты не нужно.

Подробности обновлений «Бизнес-портала» для малого и среднего бизнеса можно узнать в дайджесте.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.