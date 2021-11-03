Семья 21-летнего жителя Алексеевского Дмитрия Прачковского уверена, что парень не впал бы в кому, если бы его вовремя доставили в больницу. Но вертолет санавиации они ждали целый день, он не прилетел, и драгоценное время было потеряно.

Дмитрий на работе получил тяжелую травму черепа, пишет "Вечерняя Казань". Врачи в течение шести часов пытались организовать доставку пострадавшего в Казань.

В итоге обещанный вертолет за пациентом с переломом черепа так и не прилетел и его повезли в РКБ на машине.

Брат Дмитрия говорит, что первую помощь парень получил в Алексеевской ЦРБ.

"Но ситуация требовала перевозки брата в РКБ, так как ему требовалась сложная операция. Поскольку на машине перевозить его было опасно, врачи заказали санавиацию. В итоге ждали вертолет целый день, но он так и не прилетел! Все это время главврач Алексеевской ЦРБ Ильнар Вильданов говорил, что вертолет заказан, нужно ждать. В итоге вечером из Казани прислали реанимобиль, но еще до его приезда братишка впал в кому. Родители на своей машине поехали вслед за реанимобилем, до РКБ доехали где-то в шесть вечера. Там сказали, что ждали пациента еще в час дня. Врачи сделали братишке операцию, которая длилась три часа, но состояние его тяжелое, он лежит в реанимации в коме, прогнозов никто не дает".

В Минздраве Татарстана на запрос журналистов "ВК" ответили, что ошибки в действиях врачей не было, все было сделано правильно.

Наземный транспорт (реанимобили), отметили в ведомстве, тоже является подразделением санавиации, и предположили, что у семьи парня, которая услышали слово "санавиация", могло возникнуть недопонимание с врачами: медики имели в виду машину, а родственники подумали про вертолет.