"Но ситуация требовала перевозки брата в РКБ, так как ему требовалась сложная операция. Поскольку на машине перевозить его было опасно, врачи заказали санавиацию. В итоге ждали вертолет целый день, но он так и не прилетел! Все это время главврач Алексеевской ЦРБ Ильнар Вильданов говорил, что вертолет заказан, нужно ждать. В итоге вечером из Казани прислали реанимобиль, но еще до его приезда братишка впал в кому. Родители на своей машине поехали вслед за реанимобилем, до РКБ доехали где-то в шесть вечера. Там сказали, что ждали пациента еще в час дня. Врачи сделали братишке операцию, которая длилась три часа, но состояние его тяжелое, он лежит в реанимации в коме, прогнозов никто не дает".
В Татарстане семья парня с травмированным черепом ждала вертолет санавиации, но он не прилетел
03.11.2021, 07:51 1302 3
Семья 21-летнего жителя Алексеевского Дмитрия Прачковского уверена, что парень не впал бы в кому, если бы его вовремя доставили в больницу. Но вертолет санавиации они ждали целый день, он не прилетел, и драгоценное время было потеряно.
Дмитрий на работе получил тяжелую травму черепа, пишет "Вечерняя Казань". Врачи в течение шести часов пытались организовать доставку пострадавшего в Казань.
В итоге обещанный вертолет за пациентом с переломом черепа так и не прилетел и его повезли в РКБ на машине.
Брат Дмитрия говорит, что первую помощь парень получил в Алексеевской ЦРБ.
В Минздраве Татарстана на запрос журналистов "ВК" ответили, что ошибки в действиях врачей не было, все было сделано правильно.
Наземный транспорт (реанимобили), отметили в ведомстве, тоже является подразделением санавиации, и предположили, что у семьи парня, которая услышали слово "санавиация", могло возникнуть недопонимание с врачами: медики имели в виду машину, а родственники подумали про вертолет.
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комментарии
"...В Санкт- Петербург доставлено шесть детей в возрасте от 6 до 14 лет, страдающих заболеваниями опорно- двигательного аппарата, нервной системы и другими тяжкими заболеваниями. Из-за отсутствия в сирийских лечебных учреждениях необходимого оборудования и квалифицированных специалистов они не могут получать качественную медицинскую помощь на родине.
В Военно-медицинской академии детям предстоит пройти специализированное лечение, включая оперативные хирургические вмешательства.
В ходе транспортировки самолетом военно- транспортной авиации ВКС России все дети находились под наблюдением бригады российских военных медиков..."
конец цитаты