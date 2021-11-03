Известный предприниматель и бывший министр финансов ТАССР Рафаэль Мингазов умер после продолжительной болезни на 74 году жизни. Смерть наступила несколько дней назад, но известно об этом стало только сейчас. По данным "БИЗНЕС Online", Рафаэль Галяутдинович похоронен в минувший понедельник в Казани на Арском кладбище.

Мингазов родился в 1948 году в Сабинском районе Татарской АССР. Учился в Казанском финансово-экономическом институте. По окончании института работал экономистом отдела финансирования сельского хозяйства министерства финансов ТАССР.

В 1973 году стал аспирантом Московского финансового института, до 1978 года работал ассистентом кафедры анализа хозяйственной деятельности Казанского финансово-экономического института.

Министром финансов Татарской АССР Мингазов был в 1988-1990 годах. А 1990-м стал руководить управлением государственного коммерческого Промышленностроительного банка по Татарстану.

В 1992–1995 годах занимал должность председателя правления "Татпромстройбанка". С июня 1996 года — председатель правления банка "Мета-Импэкс" (Казань). С 1998 года, после покупки этого банка группой ОНЭКСИМ, стал председателем правления "ТатОНЭКСИМбанка".