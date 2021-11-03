Бывшего имама мечети в Казани отправили в колонию на 6,5 лет. Приволжский суд Казани вынес приговор бывшему имаму мечети "Аль-Иман", бывшему преподавателю Российского исламского института Габдрахману Наумову, сообщает "Коммерсантъ-Казань".

Его обвиняют в организации деятельности экстремистского сообщества, а также его финансировании. Напомним, дело возбудили еще весной 2020 года.

По версии следствия, мужчина "организовывал деятельность законспирированных групп" этой организации и проводил у себя дома "тайные агитационные собрания", а в мечетях республики — "агитационные занятия".

Наумов отрицал свою вину на стадии следствия, и в суде не признал за собой никакой вины, тем не менее он будет отправлен в колонию общего режима.