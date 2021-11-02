Число смертей от коронавируса в Татарстане превысило отметку в 1000 человек

В Татарстане подтвердили еще 10 смертей от коронавирусной инфекции. По данным республиканского минздрава, умерли два мужчины 1933 и 1949 годов рождения, а также восемь женщин 1948, 1962, 1942 и 1937, 1934, 1960, 1937, 1959 годов рождения.

"Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован. Выражаем соболезнования родным и близким", - прокомментировали в пресс-службы минздрава Татарстана.

Всего с момента начала пандемии в Татарстане подтверждено 1007 случаев смерти от коронавируса.