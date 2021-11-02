Жаргал Бадмацыренов: «В «Полярном» мой герой совершает первый киношный полет в космос!»

8 ноября в 20.00. на телеканале ТНТ выйдет новый сезон комедийного сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым в роли Вити Мясника, бывшего бандита из девяностых, который начал новую мирную жизнь в городке Полярный на краю России и навёл в нём порядок. В продолжении сериала Витю и других жителей городка ждут новые проблемы, которые подкидывает им российская действительность. Мы поговорили с исполнителем роли хулигана Толи Жаргалом Бадмацыреновым и разузнали, что ждет его персонажа в новом сезоне. О любви, полете в космос и «огненном перфомансе» читайте в нашем интервью.

Кажется, что хулиганы Коля и Толя – это такие балабановские персонажи, будто из фильма «Жмурки». Может быть, вы и правда на «Жмурки» ориентировались в этом образе?

Моего Толю я пытался скопировать со своих знакомых времен активной молодости. Это собирательный образ "стремящегося к успеху" пацана.

Расскажите, в каких проделках будут участвовать Коля и Толя в новом сезоне «Полярного».

В новом сезоне Толя и Коля напоминают Волка из "Ну, погоди!". Их бьет током, они прыгают с воздушного шара, противостоят бульдозеру. Толя даже совершает первый киношный полет в космос, а не вот это вот все!

Съемки проходили все так же в Кировске, или в Москве тоже снимали? Вам, как человеку из другого часового пояса это, наверное, непросто давалось. Или привыкли?

Перелеты для меня это стресс, и виной всему – аэрофобия. Поэтому перелеты в Кировск и в Москву утомляли. Но чем чаще летаешь, тем меньше стресса.

В первой же серии Толя, Коля и мэр оказываются в центре «огненного перфоманса» во время пожара в сарае. Расскажите, как снималась эта сцена и были ли ещё какие-то такие экшн-съёмки во втором сезоне? Что вам как актеру нравится больше: подобные моменты или просто диалоги?

Сцену с огненным перфомансом снимали без моего участия. Мы просто отыгрывали, что в кадре что-то горит, а саму сцену сняли отдельно. За что я очень благодарен режиссёру.

Расскажите, как ваша жизнь изменилась после выхода в эфир «Маньячелло»? Как сериал приняли в Иркутске, в Улан-Удэ?

После выхода в эфир "Маньячелло" меня завалили сценариями на подобную тему. Даже немного страшновато было. В Улан-Удэ сериал приняли по-разному. Молодежи он понравился, а телевизионной аудитории тема показалась слишком неформальной. Но на это "Маньячелло" и был рассчитан! Его тема провокационная, яркая! По-другому ноунеймам Москву не зацепить!

Не думаете о втором сезоне? Или, может быть, снимаете что-то новое?

О втором сезоне думаем, но это решение зависит от продюсеров. Сейчас все находится на стадии переговоров. Если честно хочется сделать что-то совершенно другое, но такое же непредсказуемое!

Смотрите новый сезон сериала «Полярный» с 8 ноября в 20.00 на ТНТ