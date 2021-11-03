В Челябинске по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 10-летней девочки задержан ученик восьмого класса - 14-летний местный житель. По данным Znak.com, возбуждено уголовное дело.

Подросток, по предварительным данным, напал на девочку в подъезде дома в Курчатовском районе. Назначены экспертизы и решается вопрос с избранием для мальчика меры пресечения.

Подросток ранее был знаком с третьеклассницей, они жили рядом. Девочка о случившемся сразу рассказала родителям, которые и отправились в полицию.