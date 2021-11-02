С 1 ноября в России вновь подорожали автомобили: в чем причина и когда ждать падения цен?

Рынок автомобилей в России не перестает удивлять. Еще свежи воспоминания с октябрьских взлетов цен, как с 1 ноября были скорректированы стоимости минимум шести-семи автопроизводителей. И не исключено, что список этот не продолжит расти.

Так, ценники на автомобили марок Chery, Geely, Jeep, Suzuki, Peugeot, Toyota и Mazda взлетели в среднем от 1,5 до 6,5 процентов. А средневзвешенная цена автомобиля по стране впервые превысила планку в 2 миллиона рублей: для сравнения, еще в начале года она была на уровне 1,6 миллиона.



Фото: cars.ru

Что касается АвтоВАЗа, то там тоже придумали новый повод поднять цены на автомобили Lada. Дополнения, от которых покупатели не смогу отказаться, поднимут ценник еще на 30 тысяч рублей. Сообщается, что дилеры Lada будут собственноручно устанавливать к автомобилям новый набор аксессуаров.

Так, в зависимости от комплектации дополнения будут немного отличаться. Комплект, в который будут входить поддон в нишу запасного колеса, защита картера, ковры в салон и багажник, амортизаторы капота, дефлекторы дверей и лобового стекла, защитная сетка в радиатор добавит к стоимости до 30 тысяч рублей.



Фото: cars.ru

Очередное подорожание эксперты связывают с продолжающимся дефицитом полупроводников. Это привело к существенному сокращению производства автомобилей и ограниченному предложению у дилеров. Так, за первые девять месяцев этого года рынок не досчитался более чем 200 тысяч машин — производство упало более, чем на 20 процентов.

При этом достается не только России, но и многим западным странам. В Европе эскалация цен на похожем уровне. Наблюдается снижение объема производства Skoda и Volkswagen. Единственные, кто пока идет без ощутимых потерь - корейский дуэт Kia и Hyundai.



Фото: cars.ru

Модель - Минимальная цена в октябре, руб - Минимальная цена в ноябре, руб - Прирост, %

Chery Tiggo 7 Pro - 1 619 900 - 1 639 900 - +1.23%

Citroen C4 - 1 381 000 - 1 401 000 - +1.43%

Gelly Coolray - 1 386 900 - 1 406 990 - +1.42%

Jeep Grand Cherokee - 4 710 000 - 4 810 000 - +2.01%

Peugeot Partner Crossway - 1 379 000 - 1 409 000 - +2.13%

Toyota Hiace - 3 600 000 - 3 706 000 - +2.87%

Suzuki Vitara - 1 409 000 - 1 499 000 - +6.01%

Эксперты же считают, что строить долгосрочные прогнозы сложно, но к концу года ситуация вряд ли улучшится. А по самым оптимистичным раскладам, хоть какие-либо улучшения произойдут лишь ближе к лету.