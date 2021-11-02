Пенсионера, которого считают предполагаемым виновником взрыва в жилом доме в Набережных Челнах, могут схоронить в Казани за счет средств бюджета. Умерший накануне в РКБ пенсионер Владимир Рочев был одиноким. У него в Пермском крае есть только брат, но пока не известно, удалось ли с ним связаться, пишет chelny-biz.ru

Если слухи верны, и Рочев с соседкой заключил договор ренты, то похороны должна взять на себя соседка. Но официально информация не подтверждается, и соседка за телом не приходила.

Если тело Рочева и далее будет невостребованным (до 7 дней), по похоронят его в Казани за счет государства. На похороны невостребованных тел из бюджета выделяется около 6 тысяч рублей. На эту сумму ритуальная компания должна рассчитать погребение, гроб, атрибутику и катафалк, час которого стоит от 450 рублей. Таким образом, денег не хватит, чтобы отправить Рочева в Челны, хоронить его будут в Казани.