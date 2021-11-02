Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном продлении нерабочих дней после 7 ноября, призвал не доверять каким-то там слухам, а ориентироваться исключительно на официальную информацию.

"Вместе с тем, план действий, который есть в Кремле, говорит о том, что все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и, в зависимости от того, как развивается эпидемиологическая ситуация, могут самостоятельно принимать решение", — отметил он.

Владимир Путин объявил нерабочим период с 30 октября по 7 ноября из-за роста заболеваемости коронавирусом. Регионам дали полное право решать, вводить ли нерабочий период раньше, например, с 23 октября, и выходить ли из периода позднее 7 ноября.