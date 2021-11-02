В Тольятти мать умышленно морила новорожденного ребенка голодом. Избежать трагедии удалось только благодаря бдительности полицейских и врачей детской больницы.

К полицейским обратились детские медики, которые сообщили, что не могут никак попасть к новорожденному в квартиру, мать ребенка препятствует доступу медперсонала в рамках патронажа.

Полицейские приехали по указанному адресу. Доступ врачей полицейские осуществили, и выяснилось, что мать специально морила ребенка голодом. Ее сын лежал в антисанитарных условиях, без одежды и был совершенно истощен. Больше того, в доме вообще не было детского питания. Ребенка госпитализировали, его жизни сейчас ничто не угрожает.

Против матери возбудили уголовное дело, она может отправиться в колонию на срок до 3 лет.