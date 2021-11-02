В Альметьевске рабочие решили не терять времени даром, пока идет нерабочая неделя. И начали ставить новогоднюю елку на площади Нефтяников. На данный момент установлено уже основание для елки, началась сборка каркаса для самого новогоднего дерева, сообщили местные жители в социальных сетях.

Почти завершили ледовый каток, повесили иллюминацию, заканчивается монтаж бортиков катка.

Местные жители не слишком оценили старания властей, отметив, что еще даже нет снега, а предновогоднюю суету уже искусственно устраивают.