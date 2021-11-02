В Зеленодольске полицейские получили сообщение о грабеже, который был совершен в одном из парков. Материальный ущерб составил почти полмиллиона - 458 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

66-летний охранник парка услышал шум, открыл дверь поста охраны, но его внезапно ослепил яркий свет. Двое незнакомцев завели его обратно в помещение, посадили на стул и связали скотчем, на лицо натянули шапку.

"Злоумышленники забрали ключи от администрации и от принадлежащей охраннику автомашины, его сотовый телефон и ушли. Через несколько минут пенсионер смог освободиться и добраться до ближайшей заправочной станции, откуда позвонил в полицию", — говорится в сообщении.

Налетчики забрали машину охранника и угнали авто с прицепом, в котором были четыре байка - собственность руководителя парка.

Позднее машина и один из байков были найдены у поселка Васильево.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий оперативники управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ОМВД России по Зеленодольскому району, сотрудники экспертно-криминалистического центра МВД по РТ, при силовой поддержке бойцов спецподразделения МВД по РТ задержали подозреваемых. Ими оказались жители Казани 1992, 1994, 1996 г. р. и житель Зеленодольска 1996 г. р. Молодые люди указали место, где спрятали похищенное. Мотоциклы были изъяты в Кировском районе Казани.