Турция, Египет, Венгрия и Казахстан: куда смогут полететь жители Казани ближайшей зимой

С 31 октября 2021 года аэропорт Казани перешел на зимнее расписание, которое будет действовать до 26 марта 2022 года. На это время запланированы рейсы по многим региональным и международным направлениям. В том числе и по новым. ProKazan рассказывает о главных изменениях и самых востребованных маршрутах из Казани.

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ТУРЦИИ И ЕГИПТА

Естественно, когда речь идет о зиме, которая в России, как правило снежная и холодная, люди задумываются об отдыхе в теплых краях, где-нибудь под египетской пальмой. Благо рейсов из Казани в курортные города Египта предостаточно. В зимнем расписании представлены как регулярные, так и чартерные рейсы. Полеты в Египет из Казани в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планируют выполнять сразу семь российских авиакомпаний, а также египетский перевозчик.

Наряду с Египтом излюбленным местом отдыха татарстанцев остается Турция. Зимой сохранится большое число вылетов в Стамбул и Анталью. Полеты планируют выполнять сразу семь авиаперевозчиков.

Фото: alanya-news.ru

Третьим по популярности направлением можно назвать Объединенные Арабские Эмираты. Здесь планируется не только увеличение количества рейсов в Дубай и Шарджу, но и приход новых авиакомпаний, которые будут обслуживать маршруты. Так, из Казани в ОАЭ, например, начнет летать "Аэрофлот".

ОТ БЕЛАРУСИ ДО ДОМИНИКАНЫ

Трансатлантические перелеты на период до конца марта представлены полётными программами в Доминикану – города Ла-Романа и недавно открытый Пунта-Кана. Рейсы будут выполняться по определённым датам, в среднем 3 вылета в месяц.

Кроме того, рейсы в Минск авиакомпания Belavia этой зимой планирует выполнять дважды в неделю. Ведётся работа над увеличением числа вылетов в Будапешт авиакомпании Wizz Air.

Серьёзное развитие маршрутной сети казанского аэропорта ожидается и за счет рейсов в страны СНГ, в том числе, благодаря новым зарубежным партнёрам аэропорта. Так, казахстанская авиакомпания Qazaq Air продолжает развивать направление Актобе-Казань-Актобе.

Фото: пресс-служба аэропорта "Казань".

ИЗМЕНЕНИЕ ЧИСЛА РЕЙСОВ В МОСКВУ И НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО РОССИИ

Есть интересные изменения и во внутренних рейсах. Так, авиакомпания «Аэрофлот» впервые будет выполнять полеты из Казани в Сочи и Симферополь, куда перевозчик планирует осуществлять 5 и 3 вылетов в неделю соответственно.

В январе открывается новый рейс из Казани – в Грозный, увеличивает число вылетов в Калининград до трех в неделю. В среднем, на маршруте Казань-Москва в зимнем сезоне будет выполняться порядка 20-25 рейсов в сутки, что превышает аналогичный показатель прошлых лет.