Неожиданное решение вынес сегодня утром Верховный суд Республики Татарстан. Арестованный ранее директор Набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов освобожден с условием запрета определенных действий, сообщает "Реальное время".

Ранее, 15 октября, Советский районный суд отправил его под арест. Но решение было оспорено и адвокатами, и прокурорами. Суд основывался на утверждении, что фигурант пытался скрыться от следствия.

Но прокуроры все проверили и пришли к выводу, что на момент возбуждения дела Тимербулатов уже был в Калининграде с семьей, где отмечал свой день рождения. У него были забронированы обратные билеты. Задержан директор завода был в аэропорту "Бегишево" по прибытии.

За время ареста Тимербулатову успели предъявить обвинение в мошенничестве с оборонным заказом на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда.