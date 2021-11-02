В Татарстане собирают деньги, чтобы найти нужную сумму и доставить из Доминиканы тело умершей там от коронавируса туристы из РТ. 63-летняя Рамзия Шарипова из Азнакаево отправилась с семьей на отдых, но там была госпитализирована с коронавирусом и умела.

Страховка, сообщает "Вечерняя Казань", смогли окупить лишь часть медуслуг, которые оценили в 40 тысяч долларов. Сейчас с родных требуют 30 тысяч долларов - почти 2 миллиона рублей -, и пока долг не погасят, тело покойной для похорон забрать будет нельзя.

Пока теща лежала в доминиканской больнице, кончился срок путевки, и ее зять с женой и ребенком вынуждены были вернуться в Россию. И через полторы недели сообщили о ее смерти.

"За эти полторы недели "вне страховки" нам насчитали долг в 30 тысяч долларов. Для нас это огромные деньги, - вздыхает старшая дочь покойной Лия Шарипова. - Самое страшное, что пока мы не заплатим за лечение, мы не можем забрать мамино тело. Мы уже нашли ритуальную фирму, которая занимается перевозкой тел из-за границы, выяснили, что самый бюджетный вариант перевозки из Доминиканы в Москву обойдется в 11 тысяч долларов. Благодаря неравнодушным людям нам уже удалось собрать средства на перевозку, сами бы такую сумму не потянули. Тем более я недавно мужа схоронила, это тоже потребовало расходов. Но клиника не дает разрешение на вывоз тела, пока не оплатим лечение. Значит, снова вся надежда на добрых людей".