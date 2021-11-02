Следователи в Татарстане возбудили уголовное дело по факту отравления российских туристов на египетском курорте в Хургаде. Об этом накануне заявил старший помощник руководителя республиканского управления СКР Андрей Шептицкий.

Дело в том, что среди десятков отравившихся туристов, оказались несколько жителей Зеленодольска. Уголовное дело возбудили о выполнении услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, опрашиваются родственники пострадавших", – отметил Шептицкий.

Предварительно считается, что туристы могли отравиться из-за некачественной пищи или водопроводной воды.

В генеральном консульстве сообщили, что всех российских туристов выписали из больниц. Шеф-повара и помощника директора отеля в Хургаде задержали. Они проходят обвиняемыми по делу.