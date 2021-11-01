Yota обнуляет трафик на онлайн-кинотеатры на нерабочей неделе

Мобильный оператор Yota обнуляет трафик на сервисы для просмотра кино с 1 по 7 ноября для всех клиентов продукта “Смартфон”. В перечень онлайн-кинотеатров, трафик на которые Yota не будет считать, войдут Netflix, Ivi, Amediateka, Megogo и Okko.

«К сожалению, статистика заболеваний коронавирусом растет, а мы очень хотим, чтобы наши клиенты были здоровы и чувствовали себя хорошо. Поэтому решили обнулить трафик на кино. Так, вместо прогулок по холодной погоде, пользователи Yota смогут остаться дома и посмотреть любимые фильмы и сериалы», - комментирует PR-директор Yota Артем Рабчук.

Клиенты мобильного оператора Yota всегда могут выбирать отдельно количество минут и отдельно количество гигабайтов в пакете, а также приобретать безлимитный доступ к любимым мобильным приложениям: «ВКонтакте», Facebook + Facebook Messenger, Instagram, Twitter, «Одноклассники», WhatsApp, Viber, Skype, Telegram и YouTube.