С сегодняшнего дня, с 1 ноября, в Татарстане возобновили свою работу добровольцы в волонтерском штабе #МыВместе. Об этом сообщила пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Если требуется помощь волонтеров, пожилые люди в республике могут позвонить по номеру 8 800-200-34-11.

Также ждут всех желающих присоединиться к волонтерам и помогать тем, кому сейчас, в условиях ужесточения антиковидных мер, помощь нужна больше всех.

Для этого нужно позвонить на тот же номер и оставить заявку, сказав, что вы хотите стать волонтером.