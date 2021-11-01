Следственный комитет проверяет обстоятельства издевательств над пожилой женщиной в Челябинской области, видео которых выкладывалось в интернет. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

Расследование взял под личный контроль глава Следкома Александр Бастрыкин.

Ранее ряд СМИ сообщили, что двое местных жителей регулярно проводят прямые эфиры в интернете, показывая пожилую женщину, страдающую деменцией. Они унижают старушку, издеваются над ее состоянием. За такие видео авторы получают пожертвования от интернет-аудитории.