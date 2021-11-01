В Башкирии подполковник полиции Ильгиз Шакиров решился на отчаянный шаг: запер в кабинете сотрудников ФСБ, пришедших с проверкой, и сбежал. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

Известно, что ФСБ-шники приехали в отдел экономической безопасности, которым руководит Шакиров. В одном из кабинетов отдела нашелся лишний ноутбук, не предназначенный для работы с засекреченными данными.

Подполковник не смог ответить на вопрос, откуда техника, зато на секунду покинул свой кабинет, попросив проверяющих его подождать. Сам же запер ФСБ-ников, схватил злополучный ноутбук и сбежал.

Проверяющих позже открыли и выпустили. Они вызвали Шакирова на ковер к себе, но тот заявил, что никого нигде не закрывал, а ноутбука в глаза не видел. А проверяющим, по его словам, "все почудилось".