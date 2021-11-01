В Казани семья из четырех человек - родители и двое малолетних детей - отравилась угарным газом в квартире одной из многоэтажек, сообщает пресс-служба управления СКР по Татарстану.

По предварительным данным, отец почувствовал недомогание и позвонил сестре своей супруги. Она и вызвала экстренные службы. Когда спасатели вскрыли дверь квартиры, то обнаружили в ней без сознания супругов 38 и 36 лет и двух малолетних детей, один из которых - новорожденный. Всех четверых доставили в больницу.

По данном у факту возбуждено уголовное дело по статье "Выполнение работ, либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.