В РКБ Казани скончался 70-летний пенсионер, в квартире которого взорвался газ в Набережных Челнах 25 октября. Об этом сообщает telegram-канал Mash Iptash.

Мужчина неделю провел на ИВЛ в отделении интенсивной терапии. Врачи боролись за его жизнь всю неделю, но спасти не смогли. Мужчина скончался сегодня ночью.

Ранее следователи заявили, что в отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". Выяснилось, что мужчина жил один и состоял на учете у врача-нарколога из-за злоупотребления алкоголем. При этом в 2010 году ему за неуплату отключили газ. Но владелец не оставлял надежды совершить самовольное подключение, что, вероятно, и стало причиной трагедии.

В результате взрыва повреждены перекрытия между 4 и 5 этажами. Пятеро пострадали, 22-летняя девушка погибла.